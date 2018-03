TENTA SUICIDIO, MA VIENE SALVATO DAI CARABINIERI

PESCARA. Deciso a farla finita, si getta dal pontile del porto finendo nelle acque gelide, ma poi riesce a riemergere portandosi sulla battigia dell'arena del mare. É stato un passante, questa mattina intorno alle 9, vedendo l'uomo in stato confusionale riverso sul bagnasciuga ad allertare carabinieri e sanitari del 118 che hanno soccorso l'uomo, un 53enne pescarese, ricoverato in ospedale per una crisi da ipotermia. Addosso l'uomo aveva anche una lettera di addio scritta a parenti ed amici.