BLITZ CARABINIERI IN 'COVO' LADRO DI APPARTAMENTI

POPOLI. In casa aveva tutto l'occorrente per aprire 'silenziosamente' e senza fare danni, porte e portoni blindati, oltre ad un paio di manette e una pistola priva di tappo rosso. Il topo di appartamento, un romeno di 28 anni, è stato sorpreso in casa dai carabinieri del Nucleo Operativo di Popoli (Pescara) nella sua abitazione di Avezzano. che lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Il materiale rinvenuto e sequestrato, era stato accuratamente nascosto nel sottotetto dell'abitazione, pronto probabilmente per essere utilizzato per aprire e svaligiare appartamenti. Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare l'eventuale coinvolgimento di complici.