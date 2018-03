COMUNE SULMONA; SINDACO RANALLI AZZERA LA GIUNTA

SULMONA. Il sindaco di Sulmona, Giuseppe Ranalli, ha deciso di revocare la nomina ai suoi assessori per avviare un chiarimento in seno alla maggioranza. Con l'azzeramento dell'esecutivo di palazzo S.Francesco il sindaco intende fare chiarezza soprattutto rispetto al Pd. Infatti le ultime convocazioni della giunta comunale sono state disertate dai due assessori Luciano Marinucci e Aldo Milan rappresentanti dei democratici. Il sindaco stesso quindi avvierà consultazioni con i gruppi consiliari di maggioranza, in primo luogo con il Pd.