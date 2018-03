LADRO SORPRESO IN CASA E ARRESTATO DOPO INSEGUIMENTO

TERAMO. Gli agenti della squadra volante della Polizia di Stato di Teramo hanno arrestato la scorsa notte, in flagranza di reato, un uomo di 55 anni originario della provincia di Roma, per furto aggravato. Il romano è stato bloccato al termine di un inseguimento cominciato nei pressi dell'appartamento dove si era introdotto per rubare, nel quartiere Cona di Teramo, e conclusosi sul lungofiume. Ad accorgersi della presenza nell'uomo all'interno dell'abitazione sono stati alcuni vicini che hanno dato l'allarme e chiesto l'intervento della polizia. Il 55enne, con il volto coperto da un passamontagna, scoperto dai poliziotti all'interno dell'abitazione, ha tentato la fuga da un balcone, inseguito dai poliziotti, e si è ferito nella corsa attraverso la boscaglia attorno alle palazzine. Accompagnato in questura e qui medicato dal personale del 118, è stato trattenuto in cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Indosso gli agenti gli hanno rinvenuto 250 euro in contanti, monili d'oro e due orologi.