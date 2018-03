COMUNI: L'AQUILA; DAL 1 FEBBRAIO DISTACCO UTENZE MOROSI

L'AQUILA. Dal primo febbraio 2016, verrà effettuato il distacco delle utenze degli utenti morosi residenti nei progetti Case di S.Elia 1 e 2 e Pagliare di Sassa, già sollecitati nei periodi di marzo-aprile dello scorso anno. Lo rende noto il comune dell'Aquila in una nota in cui sottolinea che «le utenze verranno riattivate solo ed esclusivamente entro 48 ore dal pagamento dell'intera somma dovuta».

Potranno presentare istanza di rateizzazione, presso il front-office di Via Roma, i soli nuclei familiari con reddito Isee sotto i 12mila euro.

«Mi auguro - ha affermato il sindaco Massimo Cialente - che tutti coloro che, nonostante le nostre sollecitazioni, ancora non abbiano provveduto a saldare il debito accumulato a causa del mancato pagamento delle utenze, si attivino entro la data del primo febbraio. Non è, infatti, più tollerabile protrarre una situazione di ingiustizia, di mancanza di rispetto verso coloro che, invece, fanno anche i salti mortali per pagare. Procedere ai distacchi - conclude il sindaco - costituisce, comunque, una sorta di sconfitta per tutti».