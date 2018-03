INVIA SMS DI ADDIO A COMPAGNA E SI IMPICCA, SALVATO

MOSCUFO. Decide di farla finita e si impicca ad un albero, ma viene salvato dalla compagna e dai famigliari, allertati da un suo messaggio di addio: protagonista dell'episodio, avvenuto nelle campagne di Moscufo, è un uomo di 43 anni, ora ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Pescara. Il 43enne stamani ha inviato ieri un sms alla compagna in cui le dava l'addio e in cui forniva indicazioni sul luogo in cui avrebbe potuto trovare il suo corpo, in alcuni terreni di proprietà della famiglia dell'uomo. La donna, a quel punto, ha allertato i parenti del compagno ed ha raggiunto l'area, arrivando giusto in tempo per salvare l'uomo. Il 43enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.