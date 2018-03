ETERNIT IN LOCALI VICINO MATERNA TAGLIACOZZO, SOPRALLUOGO CC

TAGLIACOZZO. Un sopralluogo per verificare la presenza di eternit nei locali industriali vicino la nuova scuola materna di Tagliacozzo, situata nel centro del paese, è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo e dal nucleo operativo ambientale di Pescara. In vista anche di un sopralluogo dell'Arta, i militari hanno disposto un nuovo controllo per verificare la presenza del fibrocemento sui tetti dei locali, ormai in disuso da tempo.