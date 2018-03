DONNA AGGREDITA IN CASA A RANCITELLI, INDAGINI POLIZIA

PESCARA. Una 33enne di Pescara è stata aggredita nel pomeriggio da tre persone che l'hanno malmenata nella sua abitazione, nel quartiere Rancitelli. Trasportata in ospedale, la donna, già nota alle forze dell'ordine, ha riportato la rottura del setto nasale. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della squadra Volante, che hanno avviato gli accertamenti. Ascoltata dai poliziotti, la donna non si è dimostrata collaborativa e non ha fornito indicazioni circa gli aggressori. Indagini in corso.