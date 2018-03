LADRI TIR BLOCCATI DOPO INSEGUIMENTO A CASELLO A14

VASTO. Due motrici di tir rubate recuperate ieri sera dagli uomini della Sottosezione Polizia Autostradale del distaccamento di Vasto Sud al termine di un breve inseguimento dei ladri che hanno abbandonato i due mezzi pesanti bloccando l'intera carreggiata, per poi fare perdere le loro tracce. L'immediato intervento della Polstrada ha consentito di evitare incidenti con gli altri mezzi in transito. Le due motrici erano state notate mentre entravano in autostrada al casello A14 Val di Sangro. Il furto era stato messo a segno solo una decina di minuti prima a Torino di Sangro, ai danni di un autotrasportatore. Recuperati attrezzi da scasso usati dai malviventi.