CON HASHISH E MARIJUANA SU PISTE SCI, SCOPERTI IN 7 DA GDF

SULMONA. La Guardia di Finanza li ha fermati per un controllo antidroga mentre erano diretti agli impianti sciistici di Roccaraso: così, sette sciatori provenienti da Roma e dalla Puglia sono stati trovati con complessivi 30 grammi di hashish, 5 di marijuana e un consistente numero di spinelli già confezionati. Determinante, il fiuto delle unità cinofile 'Zaron' e 'Dago'. I militari hanno proceduto a segnalarli alle competenti Prefetture per detenzione di stupefacenti per uso personale. La Guardia di Finanza di Sulmona, anche durante la stagione invernale, intensifica i controlli sulle strade che conducono agli impianti sciistici dell'Alto Sangro per impedire che i turisti assuntori di droga, sciando in condizioni psico-fisiche alterate, possano provocare incidenti sulle piste da sci.