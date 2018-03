INVESTE PEDONE E FUGGE, RINTRACCIATO E DENUNCIATO A TRASACCO

TRASACCO. Ha investito nella scorsa notte, nel centro abitato di Trasacco (L'Aquila), un giovane diciottenne, ricoverato in ospedale con vari traumi, senza prestargli soccorso. Per questo motivo R.B., 26 anni di Luco Dei Marsi, è stato prima rintracciato dalle forze dell'ordine e poi denunciato per omissione di soccorso. Il fatto è accaduto intorno alle 4 del mattino, su Via Roma dove testimoni, subito dopo l''investimento, hanno preso il numero di targa dell'auto sulla quale viaggiava il ventiseienne. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Trasacco che hanno trasportato la vittima in ospedale dove è in attesa di intervento chirurgico ad una gamba, e i carabinieri che, insieme alla polizia municipale , questa mattina hanno visionato le telecamere di sicurezza identificando l'uomo.