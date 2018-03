VENDITORI PORTA A PORTA SOSPETTI PIZZICATI A FRANCAVILLA

FRANCAVILLA AL MARE. Il 19 gennaio i Vigili Urbani, coordinati dal Maggiore Fabio Torrese e dal Tenete Roberto Scalella, grazie alla collaborazione di diversi cittadini che hanno segnalato il comportamento sospetto di alcune persone che stavano effettuando la vendita di prodotti commerciali tramite il porta a porta in Viale Alcione e nelle vie limitrofe, sono prontamente intervenuti per effettuare i controlli del caso.

E’ stato così accertato che quelle stesse persone, oltre ad essere gravate da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, non erano munite della prescritta documentazione necessaria per effettuare tale attività, pertanto la ditta per la quale svolgevano il servizio è stata sanzionata, secondo le normative vigenti in materia, con una ammenda di euro € 6.000,00. Nello stesso giorno, un’altra azienda che svolgeva lo stesso servizio è stata sanzionata per la medesima violazione.