AUTOSTRADE: TERZO CASELLO L'AQUILA, PROGETTO CON DELRIO

L'AQUILA. Nelle prossime settimane il ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio verrà all'Aquila per presentare un grande piano di opere pubbliche che prevede, tra le altre cose, un terzo casello autostradale lungo la A24 per dividere il traffico dei mezzi pesanti in entrata nel capoluogo da quello delle automobili. Il progetto, di cui si parla da anni e che era anche inserito nel piano di ricostruzione, è stato annunciato oggi dal sindaco, Massimo Cialente, e dal presidente della commissione Territorio del Consiglio regionale, Pierpaolo Pietrucci, a margine di un incontro con la stampa.

«Il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso - ha detto Pietrucci - mi ha annunciato che verrà presentato il progetto del terzo casello con il gestore, la società Strada dei Parchi, e, vista la mole di opere pubbliche, ci sarà la presenza del ministro Delrio con una grande iniziativa pubblica». Tra i progetti più imminenti, «i 50 milioni del quarto lotto della L'Aquila-Amatrice, appaltato, mentre il terzo lotto è in validazione e andrà a gara in primavera per 30 milioni, e ancora 37 milioni per la Variante Sud che sono stati sbloccati».

Nelle prossime settimane, inoltre, «verrà cantierizzato il bypass ferroviario su Sulmona per andare in treno dall'Aquila a Pescara in un'ora e poco più».