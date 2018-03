COMUNIE PESCARA: AL VIA ENTRO FEBBRAIO LAVORI ANTIALLAGAMENTO

PESCARA. Al via entro febbraio, a Pescara, i lavori antiallagamento. La notizia giunge dal Comune dopo che oggi in Commissione Lavori Pubblici si è fatto il punto sui lavori. "L'audizione ha riguardato l'annunciato utilizzo dei fondi ex PaIN che ammontano a circa 2,8 milioni di euro - illustra il presidente Teodoro - fondi che l'Amministrazione ha programmato da tempo per una serie di interventi che risultano già appaltati e assegnati alle ditte e che inizieranno entro febbraio. I lavori riguarderanno per lo più la rete per lo smaltimento delle acque bianche, che verrà dove necessario realizzata o completata. Come per il lungomare sud, dove verranno impiegati un milione di euro per la realizzazione dei sottoservizi. Si lavorerà via Tirino e via Riosparto (acque bianche e nere) per cui è previsto un intervento per 350.000 euro; importante anche il cantiere di via Misticoni per 750.000 che interesserà la rete delle acque bianche e anche per il collegamento a via San Francesco; su via del Circuito si procederà per 250.000 euro e per 100.000 anche su via Teofilo d'Annunzio per il rifacimento della rete fognante che a tratti è mancante; infine lavori su via De Gasperi per 350.000 euro.