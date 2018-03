ELETTRODOTTO VILLANOVA - GISSI, SIT-IN DAVANTI ALLA REGIONE ABRUZZO

ABRUZZO. Il 22 gennaio alle ore 15:00 davanti alla sede della Regione Abruzzo in viale Bovio a Pescara i comitati, i movimenti e le associazioni che hanno contestato l'elettrodotto Villanova - Gissi terranno un sit-in di protesta contro i troppi silenzi della Regione Abruzzo sulla vicenda.

Sarà l'occasione per lanciare «alla massima istituzione regionale le ultimi proposte in relazione a quest'opera inutile che ha invaso il nostro territorio e per evidenziare il ruolo degli attivisti, compreso quello di Silvia Ferrante, la madre che ha ricevuto le citazioni milionarie da parte di Terna per le quali tra poco ci saranno le prime udienze, che sarà presente all'iniziativa».