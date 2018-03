ORTONA, IL POLO PER L’INFANZIA AL CONVEGNO NAZIONALE DI PEDAGOGIA DI MILANO

ISTRUZIONE. ORTONA. L’assessore regionale Marinella Sclocco, insieme all’amministrazione comunale di Ortona rappresentata dal vicesindaco Luigi Menicucci e dall’assessore ai servizi educativi Francesca Licenziato, hanno presentato alla stampa il progetto del Polo 0/6 per l’Infanzia di Ortona, che verrà esposto al convegno nazionale sull’educazione che si terrà a Milano dal 26 al 28 febbraio.

Nato da un decennio di progetti di continuità tra il Nido e il Centro Interattivo Prima Infanzia della biblioteca comunale con le scuole dell’infanzia ortonesi, dal 2013 è Polo per l’infanzia 0/6, anticipando quanto oggi dispone il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni”. La caratteristica del polo è quella di concepire in piena integrazione e continuità il processo educativo dalla prima infanzia ( Nido) fino alle scuole dell’Infanzia degli Istituti Comprensivi di Ortona, curando in particolare quegli aspetti fondamentali , sul piano pedagogico e di competenze, per una concezione unica dell’educazione dei bambini dalla nascita a sei anni.

In particolare l’esperienza che verrà relazionata nel Convegno nazionale evidenzierà i punti più innovativi del progetto. Tra queste la piena integrazione delle scelte di orientamento della politica educativa locale e regionale, nelle differenti competenze. La costituzione del Polo da parte del Comune di Ortona, insieme all’azione di patrocinio sinergica della Regione Abruzzo, ne fanno una esperienza istituzionale per ora unica nel centro-sud.