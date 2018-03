INCIDENTI STRADALI: SCONTRO FRONTALE NEL PESCARESE, 3 FERITI

PENNE. Tre persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale tra due automobili che si è verificato a Penne, in contrada Campetto.

Si tratta di due milanesi, un uomo di 58 anni e una donna di 50, e di una 46enne di Montebello di Bertona (Pescara). I primi due sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Pescara, mentre la terza persona è stata trasportata in codice verde all'ospedale della città vestina. Le loro condizioni non sarebbero gravi. I due milanesi viaggiavano a bordo di una Peugeot e la donna di Montebello a bordo di una Skoda. Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli, nei pressi di una curva, si sarebbero scontrati frontalmente, per cause in corso di accertamento. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri della Compagnia di Penne.