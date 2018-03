PESCHERECCIO CATTURA ACCIDENTALMENTE 3 TARTARUGHE IN ABRUZZO

PESCARA. Tre tartarughe Caretta caretta, di grandi dimensioni, catturate accidentalmente da un motopeschereccio della marineria di Pescara in navigazione a circa 12 miglia al largo della costa di Pineto (Teramo) e subito messe in sicurezza e al caldo dall'equipaggio, su indicazione degli esperti del Centro studi cetacei onlus. Si attende il rientro in porto dell'imbarcazione, poi i tre esemplari verranno trasferiti al Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine di Pescara, dove sono già state preparate le vasche e tutto il materiale necessario per la rianimazione.