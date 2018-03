LITE CON EX COMPAGNA, A GIUDIZIO PER PRESUNTI MALTRATTAMENTI

AVEZZANO. Maltrattamenti in famiglia il reato per il quale un 36enne di Tagliacozzo (L'Aquila) è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Avezzano. L'accusa è quella di avere picchiato, nel 2011, la ex convivente davanti alla figlia. Dopo la presunta aggressione la donna fece ricorso alle cure dei medici ospedalieri. Il giudizio davanti ai giudici monocratici del Tribunale di Avezzano è stato fissato per il 10 maggio 2017. Nel frattempo la donna si è costituita parte civile.