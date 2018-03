DONNA DI 65 ANNI TROVATA MORTA IN CASA A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Una donna di 65 anni è stata trovata morta stamani all'interno della sua abitazione, a Montesilvano, in via Chiarini. La donna, che viveva da sola, non dava sue notizie da un paio di giorni. Il decesso, secondo quanto accertato dal medico legale, è dovuto a cause naturali. Stamani un conoscente, poco prima delle 10, era andato a trovarla e, non ricevendo risposta, ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, il personale del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano, per l'apertura della porta.