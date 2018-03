EVADE DAI DOMICILIARI PER ANDARE AL BAR E FINISCE IN CELLA

MOSCIANO SANT'ANGELO. I carabinieri della stazione di Mosciano Sant'Angelo hanno arrestato per evasione Diego Cestarella, 52enne del posto, già noto per fatti di giustizia, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Teramo. L'uomo lo scorso 12 gennaio, durante un controllo degli uomini, era stato sorpreso all'interno di un bar nonostante dovesse essere agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Era stato bloccato e riportato ai domiciliari ma in sede di convalida il giudice ha ritenuto di emettere nei suoi confronti una misura cautelare più grave rispetto a quella precedentemente applicata e ne ha disposto la custodia in carcere dove l'uomo è stato trasferito.