LANCIANO, SCUOLE CHIUSE ANCHE IL 20 GENNAIO

LANCIANO – Le Attività Didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Lanciano, compresi i nidi d'Infanzia, saranno sospese anche domani mercoledì 20 gennaio.

«Abbiamo lavorato da questa mattina con gli Uffici per ridurre al minimo i disagi legati all'ingombro della neve sui marciapiedi e sulle aree di sosta delle auto, ma d'accordo con gli Uffici Tecnici non riteniamo sussistere le condizioni minime di sicurezza per studenti e lavoratori che a migliaia frequentano le Scuole di Lanciano», ha detto il sindaco Pupillo, «il Mercato del Mercoledì di piazza Garibaldi non si terrà, mentre è confermato regolarmente quello di Sabato. Sulla nostra ferma volontà di restituire alle famiglie e agli studenti il servizio scolastico ha prevalso la necessità di tutelare l'incolumità di studenti e lavoratori: è per questo che abbiamo rinviato al pomeriggio la decisione di emettere ordinanza di sospensione delle attività didattiche. Ringrazio di cuore i tanti Cittadini che in queste ore esprimono comprensione e collaborazione silenziosa nel contribuire ad alleviare i disagi della nevicata».