DROGA: 700 GRAMMI IN CASA, 18ENNE ARRESTATO A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Aveva in casa circa 700 grammi di droga tra hascisc e marijuana, oltre a bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento, ma è stato scoperto dai carabinieri ed arrestato: si tratta di un 18enne di Montesilvano, Michael Sanna. Oltre al reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, il giovane è accusato anche di ricettazione: nella sua abitazione, infatti, sono state trovate 24 carte d'identità false. I militari stamani hanno perquisito la sua abitazione, trovando la droga, nascosta in punti diversi della casa. Tutto il materiale è stato sequestrato. Accertamenti sono in corso per capire la provenienza delle carte d'identità. Il giovane si trova ai domiciliari.