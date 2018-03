ACQUA: IL 21 SOSPENSIONE IDRICA IN ALCUNE VIE DI CHIETI

CHIETI. L'ufficio stampa del Comune di Chieti comunica che al fine di consentire i lavori di collegamento della nuova condotta idrica in via Colonnetta, giovedi' 21 gennaio, dalle ore 8.30 alle 18.00, verra' sospesa l'erogazione idrica nelle seguenti vie: via Colonnetta; via Maestri del Lavoro; via Orsogna; via De Crecchio; via Atessa.

«L'Amministrazione si scusa per gli eventuali disagi - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice - che detti lavori potranno comportare ma che sono indispensabili per poter migliorare il servizio di fornitura idrica».