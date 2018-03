QUATTRO AUTO IN FIAMME AD AVEZZANO, INDAGINI CC E POLIZIA

AVEZZANO. Polizia e Carabinieri indagano per stabilire la natura degli incendi che nella notte hanno distrutto quattro auto ad Avezzano, in via Paolo Borsellino, nel quartiere Scalzagallo. Si tratta di due Bmw, una Smart e una Porsche. I Vigili del fuoco hanno impiegato oltre due ore per spegnere i roghi divampati dai veicoli parcheggiati, distanti tra loro. Nella notte fra domenica e lunedì un furgone è stato semidistrutto dal fuoco nella zona nord di Avezzano. Non è escluso che i fatti siano collegati.