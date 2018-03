ASL TERAMO, COPERTI TUTTI I POSTI VACANTI

CRONACA. TERAMO. La Asl di Teramo ha predisposto la presa di servizio tra il 1 ed il 16 febbraio 2016, tutti gli atti necessari all’assunzione, con contratto individuale di Lavoro a Tempo Determinato fino al 30/6/2016 (con possibilità di proroga di 8 dirigenti Medico di Radiodiagnostica, 10 dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione, 3 dirigenti medici di Oncologia, 4 dirigenti medici di Medicina, 6 dirigenti medici di Pronto Soccorso, 2 dirigenti medici di Gastroenterologia, 1 dirigente medico di Endocrinologia, 1 dirigente medico di Scienza dell’Alimentazione, 1 di Neuropsichiatria Infantile, 1 di Ginecologia ed Ostetricia, 2 di Pediatria, 2 di Cardiologia; 2 di Presidio Ospedaliero, 2 di Chirurgia Generale, 1 di Medicina Legale e 2 di Oftalmologia. Si è inoltre sostituito per l’intera durata dell’assenza di tutto il personale medico assente dal servizio per periodi pari o superiori a 30 e alla sostituzione per l’intera durata dell’assenza – mediante attivazione di contratti di somministrazione, di tutto il Personale del Ruolo Sanitario del comparto assente dal servizio per periodi pari o superiori a 30 giorni.