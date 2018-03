NASCONDE MEZZO CHILO DI HASHISH NELL'ARMADIO, CONDANNATO

AVEZZANO. E' stato condannato dal giudice del tribunale di Avezzano a scontare una pena di 1 anno e 1 mese di reclusione per detenzione ai fini di spaccio. Cristiano Casale, 45 anni di Tagliacozzo, aveva nascosto mezzo chilo di hashish in un doppio fondo di un armadio nella sua abitazione ma i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, nell'ottobre scorso, avevano rinvenuto la droga e lo avevano arrestato dopo averlo fermato alla guida della sua automobile per un controllo. L'uomo è attualmente associato agli arresti domiciliari.