IDV:«COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SU RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA»

L’AQUILA. Il Segretario nazionale dell'Italia dei valori Ignazio Messina, insieme ai senatori Maurizio Romani e Alessandra Bencini, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio Regionale Lucrezio Paolini, hanno presentato oggi a L'Aquila il disegno di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione della Città dell'Aquila e del cratere, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009. Compito principale della Commissione sarà quello di svolgere verifiche sull'utilizzo delle risorse e dei fondi stanziati, in ambito nazionale ed europeo, per gli interventi di ricostruzione .

«Approfondire i motivi dei ritardi e del forte aumento dei costi preventivati – ha precisato il segretario Messina - per poter valutare l'ipotesi di possibili infiltrazioni di criminalità organizzata».

I senatori Romani e Bencini si sono soffermati invece sulla necessità di procedere celermente per indagare sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei sub appalti pubblici legati alla realizzazione delle opere di ricostruzione, non trascurando anche la realizzazione dei moduli abitati provvisori e dei complessi antisismici, del progetto C.A.S.E. Individuando: «Le responsabilità relative alla mancata realizzazione a regola d'arte delle opere, con particolare riferimento alla verifica della validità delle certificazioni e dei collaudi realizzati nelle diverse fasi di costruzione dei moduli abitativi provvisori (M.A.P.)».