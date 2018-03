FORMULA AMBIENTE CONFERMA LICENZIAMENTO DIPENDENTE: L’IRA DEI SINDACATI

CHIETI. Formula Ambiente conferma il licenziamento di un dipendente anche di fronte alla commissione competente per analizzare l’eventuale conciliazione.

Lo rendono noto i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

A nulla sono valse le proposte di mediazione avanzate dalla Commissione di Conciliazione ai fini della salvaguardia del posto di lavoro, ed accettate in toto dal lavoratore, come ad esempio essere collocato in altra mansione anche con un eventuale demansionamento.

«Il Consorzio è stato irremovibile e per questo», dicono i sindacati, «fermo restando le azioni individuali di tutela del lavoratore che saranno attivate nelle sedi competenti, abbiamo unitariamente convocato una assemblea sindacale di tutti i lavoratori del cantiere comunale di Chieti che si svolgerà il giorno 19 gennaio dalle ore 10 alle ore 12. Scopo di tale iniziativa è concordare azioni sindacali di solidarietà al collega licenziato perché non si può restare fermi di fronte ad una vicenda come questa».