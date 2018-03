CHIETI. Anche Chieti avra' il suo polo arcieristico grazie alla Asd Arcieri Abruzzesi che inaugurera' la nuova palestra, situata in viale Unita' d'Italia 551, domenica 17 gennaio dalle ore 11:00. Tutti i simpatizzanti del "piu' antico degli sport moderni", di tutte le eta', potranno quindi visitare la struttura fino al tardo pomeriggio e provare anche per la prima volta la disciplina, accompagnati dagli istruttori presenti. L'associazione sportiva dilettantistica "Arcieri Abruzzesi" costituita nel 2015, e' figlia di una tradizione arcieristica, avviata da Marcello Di Virgilio nel lontano 1990. Nel tempo, la passione per questo sport e' cresciuta in modo esponenziale fino alla decisione proprio di avviare un polo arcieristico con sede a Chieti. Oggi la squadra e' gestita dal presidente Martina Marinacci e dai 4 soci fondatori, Marcello Di Virgilio, Enio Gigante, Marco Di Virgilio e Gianni Di Virgilio, che con impegno e passione promuovono il tiro con l'arco, mettendo a disposizione degli atleti un grande know-how, una struttura moderna e dotata di tutti i comfort anche per i diversamente abili, e due campi di tiro outdoor.