DOMATO ROGO A BOLOGNANO, SALVA AREA PARCO

BOLOGNANO. E' stato domato l'incendio che si era sviluppato l'altro ieri a Bolognano, nella zona del fiume Orta. Sul posto, per un giorno e mezzo, hanno operato personale del Corpo Forestale dello Stato e Protezione civile. A bruciare, in un'area di circa un ettaro, bosco e pineta, ma a rischio, secondo le stime della Forestale, erano cento ettari di zona parco a tutela integrale e, proprio per questo, a supporto degli uomini impegnati a terra, sono arrivati, per due giorni, due Canadair. Piuttosto complesse le operazioni di spegnimento, a causa della zona impervia, caratterizzata dalla presenza di gole e da dislivelli di 200 metri; le fiamme, infatti, si sono sviluppate in verticale, rendendo estremamente difficile il lavoro di Forestale e Protezione civile.