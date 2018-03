L’AQUILA. IL 23 GENNAIO UN CORTEO FESTOSO ATTRAVERSERA’ IL CENTRO STORICO

L’AQUILA. Sulla scia delle manifestazioni che in queste ore stanno prendendo forma in tutto il Paese, anche a L’Aquila l’Arcigay Massimo Consoli sta lavorando ad una mobilitazione che chiamerà in raccolta le principali realtà associative della provincia per sabato 23, al fine di supportare l’approvazione del ddl Cirinnà sulle unioni civili, che stando alle ultime notizie dovrebbe approdare in Senato il 28 Gennaio.

Il corteo partirà alle 15:00 dalla Fontana Luminosa e sfilerà lungo il Corso della città per giungere alla Villa Comunale, dove si terrà un sit-in che culminerà in un flash mob.

L’obiettivo è quello di richiamare il maggior numero di persone possibile, in modo da spronare i sette senatori abruzzesi che dovranno votare la legge, ad abbracciare il grido di uguaglianza dei loro elettori.