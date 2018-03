FUOCHI PIROTECNICI E PALLONCINI ILLEGALI, SEQUESTRI FINANZA

VASTO. Il sequestro di 321 mila fuochi pirotecnici, per un peso complessivo di 315 kg, e di tre milioni di palloncini gonfiabili e la denuncia di cinque persone alle autorità giudiziarie di Vasto, Lanciano e Avezzano, è il risultato dell'attività di indagine che, a seguito al controllo di un'autovettura sulla Ss 650 fondovalle Trignina dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Vasto, ha permesso di risalire a prodotti commercializzati nel periodo natalizio. Il materiale pirotecnico veniva venduto in un esercizio commerciale situato nell'alto Vastese, mentre nella Marsica era stata attivata una fabbrica per la produzione di palloncini gonfiabili senza marchio 'CE' e che costituiscono un potenziale elemento di danno per la salute del consumatore, in particolare bambini. Tutta la merce sequestrata ha un valore di 3 milioni e mezzo di euro. L'attività investigativa è stata coordinata dal comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, capitano Marco Garofalo.