INCENDIO AUTO A GPL SEMIDISTRUGGE ABITAZIONE A CASOLI

CASOLI. Semidistrutta da un rogo, la scorsa notte, un'abitazione situata in localita' Pianibbie di Casoli. L'incendio, scoppiato intorno alle 3 del mattino, e' partito da una macchina malfunzionante, alimentata a gpl, che era parcheggiata davanti all'edificio e che e' stata carbonizzata. Le fiamme a mano a mano hanno avvolto una tettoia di legno e parte della casa. La famiglia che viveva all'interno dello stabile a due piani - papa', mamma e due figli minorenni - svegliata appena in tempo, e' stata costretta a fuggire dal balcone per mettersi in salvo. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Lanciano, Casoli e Chieti e i carabinieri di Casoli.