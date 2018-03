16ENNE SCENDE DA AUTOBUS E VIENE INVESTITA

PESCARA. Una ragazzina di 16 anni e' stata investita nel primo pomeriggio di oggi in via Tavo, a Pescara. Secondo una prima ricostruzione, la giovane e' scesa dall'autobus e mentre stava attraversando e' stata travolta da una Fiat Multipla guidata da un uomo, che avrebbe superato il mezzo pubblico in sosta. La 16enne e' stata subito soccorsa dal conducente della macchina e da una pattuglia della volante che si trovava in zona. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare la ragazzina all'ospedale di Pescara. La 16enne ha riportato fratture agli inferiori ed e' stata ricoverata nel reparto di Ortopedia, con una prognosi di 60 giorni.