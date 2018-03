ZOOPROFILATTICO: D'ALFONSO, FIRMA CONTRATTO DI MATTIOLI

ABRUZZO. Mauro Mattioli, docente di medicina veterinaria ed ex rettore dell'Università di Teramo è il nuovo direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM) di Teramo. Il Presidente Luciano D'Alfonso ha firmato ufficialmente, questa mattina, il contratto con l'augurio di buon lavoro. L'istituto è un ente sanitario pubblico che contribuisce attraverso un'azione di ricerca e sperimentazione rivolta al sistema integrato "benessere e sanità animale - sicurezza alimentare - tutela ambientale". L'IZSAM opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, offrendo servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della Sanità animale, della Sanità Pubblica Veterinaria e della tutela dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell’ uomo.