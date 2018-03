TENTANO RAPINA IN BANCA, ARRESTATI IN FLAGRANZA

CHIETI. Tre uomini, di nazionalità italiana, sono stati arrestati oggi nel primo pomeriggio in flagranza dai carabinieri della stazione di Sambuceto, frazione del Comune di San Giovai Teatino, mentre stavano rapinando la filiale di Banca Caripe di via Po a Sambuceto. I tre secondo una prima ricostruzione erano entrati nella banca intorno alle 14.45, a volto scoperto e sicuramente armati di una pistola quanto è scattato l'allarme antirapina e sul posto sono giunte in pochi minuti diverse pattuglie dei carabinieri e un equipaggio della Polizia. Vistisi circondati i rapinatori si sono arresi e sono stati arrestati. Ulteriori particolari verranno resi noti domani nel corso di una conferenza stampa mentre indagini e accertamenti vanno avanti.