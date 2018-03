CADE DAL SECONDO PIANO DELLA SUA ABITAZIONE, GRAVE 39ENNE

AVEZZANO. Caduto dal secondo piano della sua abitazione di Trasacco (L'Aquila) è stato ricoverato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Un 39enne originario del posto, per cause ancora ignote, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto per oltre 7 metri da un condominio situato in via Terminillo. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Avezzano dove i medici gli hanno diagnosticato vari traumi e fratture riportate in seguito alla caduta.