INCIDENTI STRADALI: UN 21ENNE FERITO NEL PESCARESE

PESCARA. Un giovane di 21 anni di Penne (Pescara) è rimasto ferito questa mattina dopo le 7.30 in un incidente stradale avvenuto a Villanova di Cepagatti (Pescara) dove per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone, condotto dal giovane e un autoarticolato. Ad avere la peggio è stato il guidatore del furgone che è rimasto incastrato fra le lamiere parzialmente accartocciate del mezzo. Il 21enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato in ospedale dove i sanitari gli hanno riscontrato fratture varie agli arti inferiori e superiori, fra cui la rottura del femore e delle ossa nasali. Il ferito è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia con una prognosi di 50 giorni. I rilievi dell'incidente sono stati svolti dagli agenti della Polizia Stradale di Penne (Pescara). Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco.