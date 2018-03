Domenica a Fossacesia si corre la Maratonina

SPORT. FOSSACESIA. Domenica 19 settembre si corre l’“8^ Marotonina della Città di Fossacesia”. In collaborazione con la Pro-loco di Fossacesia Marina, i Comuni di Fossacesia e Torino di Sangro, domenica, alle 9,30, è prevista la partenza della gara, che si snoderà lungo 21,095 chilometri su un circuito perfettamente pianeggiante lungo la caratteristica Costa dei Trabocchi e la foce del fiume Sangro. La gara è valida per il campionato regionale Fidal di mezza maratona, circuito Coppa Abruzzo 2010. Quest’anno, in concomitanza con la gara agonistica, si svolgerà la “1^ Camminata a Fossacesia Marina”, manifestazione podistica non competitiva a passo libero per un percorso di 6 km. L’appuntamento è davanti al centro sportivo Baya Verde, alle 9.30. 17/09/10 9.47