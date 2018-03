DROGA PER GIOVANI DELLA 'MOVIDA' PESCARESE, UN ARRESTO

PESCARA. Droga per i giovani della "movida" pescarese. Nella rete dei carabinieri della Compagnia di Pescara è finito un 43enne senegalese con precedenti, intercettato dai militari nei pressi di piazza Muzii, come di consueto affollata nella notte del weekend. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato addosso all'uomo 16 dosi di hashish per complessivi 20 grammi e 3 dosi di marijuana. Per il senegalese arresto in flagranza. Posto ai domiciliari sarà processato per direttissima domani.