INCENDIO ALL'ALBA A MONTESILVANO, BRUCIATI CASSONETTO E AUTO

MONTESILVANO. Un'auto distrutta, un'altra danneggiata, un cassonetto per la raccolta della carta bruciato: questi i danni di un incendio divampato all'alba di domenica a Montesilvano, in via Silvio Pellico. Le fiamme sono state spente, dopo l'allarme lanciato alla sala operativa del 115, dai vigili del fuoco di Pescara e del Distaccamento di Montesilvano (Pescara). Sul posto è stata trovata una tanica con residui di liquido infiammabile che fa ipotizzare la natura dolosa del rogo. Indagano i carabinieri.