TANGENTOPOLI CHIETI; MORTO SERANO, ACCUSATORE GIUNTA DC

CHIETI. È morto nella sua abitazione a Chieti, dove risiedeva ed aveva lavorato, Nicola Serano, imprenditore edile, che quest'anno avrebbe compiuto 79 anni. Il nome di Serano finì sotto i riflettori nel gennaio del 1993 quando con le sue dichiarazioni, rese durante un interrogatorio, accusò diversi amministratori comunali dell'epoca di averlo costretto a pagare tangenti. Le sue accuse, scaturite nell'ambito di un'indagine sui lavori di costruzione di una scuola elementare che l'impresa di Serano stava realizzando in località Selvaiezzi alla periferia del capoluogo, portarono all'emissione di 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere con l'accusa di concussione. Gli arresti falcidiarono l'allora giunta democristiana che guidava il Comune coinvolgendo anche alcuni tecnici comunali. Per la città di Chieti fu l'esplosione di 'tangentopoli'. I funerali di Serano si svolgeranno domani alle ore 15.30 nella cripta della cattedrale di San Giustino.