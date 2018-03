LATITANTE ALBANESE ARRESTATO IN UN HOTEL VAL VIBRATA

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA. Rintracciato e arrestato dai Carabinieri in un albergo della Val Vibrata, un 24enne albanese senza fissa dimora in Italia destinatario di un mandato di arresto provvisorio internazionale e latitante dallo scorso mese di luglio. Il giovane, Aldo Tuda, è stato condannato a due anni di reclusione per lesioni personali gravi perché circa due anni fa, con altri connazionali, durante una lite in una discoteca di Durazzo, aggredì con una mazza da baseball altre persone, ferendone una in modo grave. Nel corso dell'operazione è stato identificato e denunciato anche un suo connazionale col quale Tuda condivideva la stanza d'albergo. Si tratta di un 30enne anche lui nullafacente, destinatario di un provvedimento di espulsione dall'Italia che non aveva rispettato: lo scorso 24 ottobre era stato fermato dai carabinieri di Sant'Egidio mentre vendeva cocaina all'interno di un locale pubblico poi chiuso dal Questore.