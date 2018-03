GIOVANE TROVATO MORTO SOTTO PONTE A BOCCA DI VALLE, FORSE PRECIPITATO

CHIETI. Sono ancora tutte da accertare le cause del decesso di Stefano Di Crescenzo, diciottenne di Guardiagrele, forse precipitato per 30 metri e ritrovato alla base del ponte di Bocca di Valle frazione di Guardiagrele. La salma, recuperata dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con corde e paranchi, e' stata predisposta per il trasporto e consegnata alle pompe funebri del luogo. Ad effettuare il riconoscimento del corpo e' intervenuto il fratello del ragazzo. L'allarme, inoltrato ai tecnici del Cnsas intorno alle 12.30, e' stato lanciato dai carabinieri della Stazione di Guardiagrele. Oltre alle forze dell'ordine, sul posto era presente anche l'ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso. Sul caso si sta interessando anche la magistratura.