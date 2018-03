AUTO CONTRO CAVALLO AL PASCOLO, FERITI CONDUCENTE E ANIMALE

CASOLI. Il cavallo spunta all'improvviso dopo una curva e per il conducente di un'auto l'impatto e' stato inevitabile. L'incidente, che ha visto coinvolto un uomo di Sante Marie (L'Aquila), e' accaduto la scorsa notte sulla strada statale 5 Quater, al km, 11,900, a poca distanza dal casello di Tagliacozzo. La Fiat 600 e' andata distrutta e il conducente e' stato trasportato in ospedale per ferite non gravi. Il cavallo pare si sia salvato allontanandosi tra i campi, ma sicuramente e' ferito. Sull'incidente indagano i carabinieri. Il corso le ricerche per ritrovare l'animale e accertarne la proprieta'.