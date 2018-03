AGRICOLTURA: PEPE, REGISTRATA IGP 'PATATA DEL FUCINO'

ABRUZZO. Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C n. 438 del 30 dicembre del 2015 è stata ufficializzata la domanda di registrazione della IGP "PATATA DEL FUCINO".

«Si tratta di un importante riconoscimento - afferma l'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe - strategico per l'economia agricola fucense e più in generale per l'intero territorio regionale. L'Indicazione geografica protetta (IGP) indica quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine e la cui produzione, trasformazione e elaborazione, avviene in un'area geografica determinata, nel caso specifico il Fucino che con i suoi 13.500 ettari contribuisce a generare oltre il 30% del PIL agricolo regionale. Da qui al prossimo futuro - conclude l'assessore - bisogna dare continuità per la promozione e la valorizzazione del prodotto e del relativo marchio, a partire con le misure del Nuovo Programma di Sviluppo Rurale che sostengono gli agricoltori Fucensi sia per i costi di adesione al disciplinare di produzione che per la promozione del prodotto nei mercati nazionali, comunitari e internazionali»