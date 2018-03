TURISMO: AGGIUDICATA GARA PER LAVORI VOLTO SANTO MANOPPELLO

MANOPPELLO. Si è concluso l'iter procedurale per la gara riguardante i lavori di manutenzione straordinaria della Casa del pellegrino annessa al santuario del Volto santo di Manoppello. La ditta che ha presentato la migliore offerta è la "San Giovanni inerti" di Aielli (AQ) che ha presentato un ribasso percentuale sull'importo dei lavori del 16,995%. I lavori dopo la sottoscrizione delle relative convenzioni e obbligazioni contrattuali inizieranno presuntivamente il prossimo mese di marzo. Lo scorso 29 dicembre la commissione di gara, ha proceduto all'espletamento delle relative operazioni. La Regione Abruzzo, infatti, ha co-finanziato per circa € 900 mila la realizzazione delle opere finalizzate a restituire funzionalità, fruibilità e decoro al polo turistico/religioso in vista del prossimo giubileo che attende numerosi pellegrini in visita al santuario. Lo fa in base alla linea (I.3.3.a) dei fondi Par Fas 2007-2013.