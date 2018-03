NEL 2015 CRESCE LA POPOLAZIONE DI MONTESILVANO

MONTESILVANO. Popolazione in aumento nel 2015 sul territorio di Montesilvano. L'anno appena trascorso ha registrato un incremento di residenti di circa 200 unità, rispetto al 2014, raggiungendo quindi una popolazione totale di circa 53.700 abitanti, a fronte dei circa 53.500 del 2014. L'aumento registrato riguarda soprattutto la popolazione femminile. Nel 2014 il numero di donne residenti ammontava a 27552, mentre nel 2015 arriva a 27663; resta pressoché stabile la popolazione maschile, con un aumento di sole 55 unità, dai 26025 del 2014 ai 26080 del 2015.

Resta stabile anche il numero dei residenti di origine straniera che si attestano sulle circa 4800 persone. Anche in questo caso la prevalenza è femminile. Nel 2014 le donne straniere sul territorio erano 2664, mentre gli uomini 2164. Nel 2015 il numero sale a 2677 per le donne e a 2179 per gli uomini. Nel 2015 gli iscritti per immigrazione sono stati 1882.

Lievemente in calo, invece, il numero dei nuovi nati. Nel 2015 sono nate circa 490 persone, mentre nel 2014, il numero di nuovi piccoli montesilvanesi ammontava a 530 unità.

Il 2015 ha festeggiato anche un nuovo centenario. Se nel 2014 i residenti che hanno festeggiato 100 anni e più sono stati 14, nel 2015 questi salgono a 15.