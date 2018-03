1 MLN DI EURO ALLE PRO LOCO PER EVENTI STORICO-CULTURALI

ABRUZZO. Un milione di euro alle pro loco regionali per organizzare e gestire attività turistico-culturali in grado di arricchire l'offerta turistica sul territorio. È quanto stabilisce una delibera della Giunta regionale che ha concesso risorse provenienti dal Par-Fsc alle Pro loco che hanno aderito e risposto all'avviso pubblico "Pro Loco e Turismo". Il finanziamento fa parte della linea d'azione inserita nel Par-Fsc che tende ad "Aumentare la competitività della destinazione favorendo la cooperazione e le reti di aggregazione settoriale territoriale". Sono state ammesse a finanziamento circa 80 Pro loco in ragione dei progetti di valorizzazione storico-culturale del territorio di riferimento. L'obiettivo dell'avviso pubblico è di generare sul territorio manifestazioni culturali che fungano da attrattore turistico in periodi particolarmente importanti per il turismo regionale. La Regione Abruzzo ha naturalmente pensato alle Pro loco per arrivare direttamente sui territori per garantire servizi turistici e di accoglienza ai visitatori. Da qui il bando pubblico che finanzia manifestazioni storiche e culturali che abbiano a riferimento il territorio di appartenenza della Pro loco. I fondi destinati alle Pro loco sono a fondo perduto.